Fußgänger bei Unfall Lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Neukölln lebensgefährlich verletzt (Archiv)

Bei einem Unfall in Neukölln wurde ein Fußgänger Sonnabendfrüh lebensgefährlich verletzt. Er wurde von einem Kleintransporter erfasst.

Berlin. Bei einem Unfall am Hermannplatz in Neukölln ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mann lebensgefährlich worden. Laut Polizei soll der 37-Jährige gegen 4:30 Uhr auf die Straße getreten sein. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters erfasste ihn mit seinem Wagen.

Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann kam in Begleitung eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

( BM )