Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Gruppenschlägerei mit Hämmern und Messer: In der Heinsestrasse in Hermsdorf ist es zu einer heftigen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen mit insgesamt etwa zehn Personen gekommen. Gegen 18:30 Uhr prügelten die Beteiligten mit Eisenstangen und Hämmern aufeinander ein. Auch ein Messer war im Spiel. Ergebnis der Prügelei war laut ersten Informationen von vor Ort ein demolierter Audi und zwei verletzte Personen, eine davon schwer.Die Polizei nahm sechs Personen fest, ein Festgenommener leistete dabei erheblichen Widerstand.

Mann von Kleintransporter angefahren: Bei einem Unfall am Hermannplatz in Neukölln ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mann schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen von vor Ort soll der Mann gegen 4:30 Uhr von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden sein. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S7: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl. Als Ersatz fahren Busse.

S75: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Als Ersatz fahren Busse zwischen Wartenberg und Springpfuhl. Zwischen Springpfuhl und Ostkreuz bitte die Züge der S-Bahn-Linie S7 benutzen.

Staustellen

Schöneberg: Ein Straßenfest mit mehreren tausend Besuchern kann rund um den Nollendorfplatz bis Sonntagabend zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich führen. Besuchern wird empfohlen mit der U-Bahn anzureisen.

Mitte (1): Eine Demonstration mit mehreren längeren Pausen beginnt um ca. 10:45 Uhr auf dem Gendarmenmarkt. Der Zug führt in der ersten Teilstrecke über Markgrafenstraße, Mohrenstraße, Friedrichstraße und Unter den Linden zum Brandenburger Tor, in einer zweiten Teilstrecke über die Ebertstraße zum Potsdamer Platz und weiter zum Wittenbergplatz, und in einem dritten Abschnitt über Tauentzienstraße zur Joachimsthaler Straße und zurück. Bis zum Abend kann es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mitte (2): Um ca. 12:00 Uhr beginnt eine weitere Demonstration auf dem Pariser Platz. Der Zug verläuft über Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße zur Spandauer Straße und wieder zurück.

Charlottenburg (1): Ein Korso mit Fahrrädern und Elektro-Fahrzeugen (E-Bikes, Elektroroller, PKW) startet um ca. 13:00 Uhr von der Technischen Universität an der Straße des 17. Juni. Der Zug führt über Hardenbergstraße, Kurfürstenstraße, Schillstraße, Lützowufer bis Waterlooufer, Lindenstraße, Oranienstraße, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Köpenicker Straße, Oberbaumbrücke, Warschauer Straße, Petersburger Straße, Danziger Straße und Eberswalder Straße zum Mauerpark.

Charlottenburg (2): Auf der Rankestraße finden in der Zeit von 06:00 bis 20:00 Uhr Kranarbeiten statt. Die Straße ist in beiden Richtungen zwischen Kurfürstendamm und Los-Angeles-Platz gesperrt.

Westend: Vom Olympischen Platz startet ca. 11:00 Uhr ein Motorradkorso. Bis ca. 13:00 Uhr fährt die Gruppe über den Straßenzug Kaiserdamm – Straße des 17. Juni – Unter den Linden zur Spandauer Straße und via Mühlendamm – Leipziger Straße, Ebertstraße und Straße des 17. Juni zurück zum Olympischen Platz.

Wetter

Häufig scheint die Sonne, nur ab und zu ziehen ein paar Wolken vorüber. Es bleibt trocken. 28 bis 30 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus Ost. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Morgen wechseln sich Sonnenschein und Quellwolken ab, die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt gering. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 28 Grad. Am Montag bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 28 Grad.

