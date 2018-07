Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Mann bei Raubüberfall verletzt: Bei einem Raubüberfall in Lichtenberg ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, soll ein 21-Jähriger nach eigenen Aussagen gegen 22:15 Uhr in der Grünanlagen zwischen der Judith-Auer-Straße und der Otto-Marquardt-Straße von zwei Männern um eine Zigarette gebeten worden sein. Als der 21-Jährige eine Zigarette zückte, entriss einer der Täter ihm das Handy und rannte davon. Das Opfer verfolgte die beiden Männer, wurde jedoch von einem von ihnen mit einem Messer in den Rücken gestochen und musste die Verfolgung aufgeben. Der 21-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Räuber überfallen Pärchen: Im Monbijoupark in Mitte ist ein Pärchen am Donnerstagabend überfallen worden, teilte die Polizei mit. Gegen 23:35 Uhr sollen laut Zeugenaussagen zwei Männer aus einer achtköpfigen Gruppe auf die Beiden zugekommen sein, hätten sie mit Pfefferspray besprüht und sich die Rucksäcke des Pärchens geschnappt. Der Mann konnte seinen Rucksack wiedererlangen. Doch mit dem Rucksack der Frau flüchteten die Täter getrennt Richtung Tuckolskystraße und Hackescher Markt.

Polizist bei Einsatz verletzt: Bei einem Einsatz am Donnerstagabend in Lankwitz wurde ein Polizeibeamter verletzt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Zuvor beleidigte gegen 20:50 Uhr ein 14-Jähriger in einem Einkaufszentrum in der Lankwitzer Straße einen Sicherheitsangestellten. Als die gerufenen Polizisten eintrafen, setzte sich der Jugendliche gegen die Polizisten heftig zur Wehr, so dass ihm eine Handfessel angelegt werden musste. Auch im gefesselten Zustand beruhigte er sich nicht und verletzte eine Beamter an der Hand verletzte. Der 14-Jährige wurde für eine Blutentnahme in ein Gewahrsam verbracht und anschließend der Mutter übergeben.

S7: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl. Als Ersatz fahren Busse.

S75: Von ca. 22:00 Uhr besteht durchgehend bis Montag, ca. 01:30 Uhr, wegen Bauarbeiten kein S-Bahn-Verkehr zwischen Wartenberg und Ostkreuz. Als Ersatz fahren Busse zwischen Wartenberg und Springpfuhl. Zwischen Springpfuhl und Ostkreuz bitte die Züge der S-Bahn-Linie S7 benutzen.

Rahnsdorf: Für die Sanierung der Ingeborg-Hunzinger-Straße (ehemals Straße nach Fichtenau) wird die bestehende Vollsperrung im Bereich des S-Bahnhof Rahnsdorf ab etwa Mitternacht erweitert auf den Bereich ab Fürstenwalder Allee. Diese erweiterte Vollsperrung dauert bis vsl. 01.08.2018.

Lichtenberg: Auf der Landsberger Allee wird an der bestehenden Baustelle eine neue Bauphase eingerichtet. Stadtauswärts steht ab 15:00 Uhr zwischen Ferdinand-Schulze-Straße und Rhinstraße bis Montag, 05:00 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Tiergarten: Aufgrund eines Rekruten-Gelöbnisses auf dem Paradeplatz am Bendlerblock sind das Reichpietschufer, das Lützowufer bzw. Schöneberger Ufer zwischen Potsdamer Straße und Klingelhöferstraße in der Zeit von ca. 17:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr gesperrt. Die Tiergartenstraße kann situativ auch von der Polizei in diesem Zeitraum gesperrt werden.

Häufig scheint die Sonne, im Laufe des Tages ziehen aber auch zeitweise ein paar Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

