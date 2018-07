Betrüger verkauft gefälschte Uhren und wird gefasst

Ein 31-Jähriger wurde am Mittwoch in Berlin festgenommen, nachdem er zuvor Uhrenplagiate an ein Unternehmen verkauft hatte.

Berlin. Am Mittwoch ist ein mutmaßlicher Uhrenbetrüger in Gropiusstadt festgenommen worden. Das Fachkommissariat für Marken- und Produktpiraterie und die Staatsanwaltschaft ermittelten zuvor gegen den Mann.

Der 31-Jährige verkaufte im März dieses Jahres einem Düsseldorfer Unternehmen zunächst Uhrenplagiate im Wert für 8000 Euro. Die Firma bemerkte die Fälschung und erstattete Anzeige. Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der Betrüger erneut Uhrenfälschungen an das Unternehmen verkaufen wollte. Diesmal im Wert von 100.000 Euro.

Am Mittwoch um 14.20 Uhr sollte die Übergabe der Waren in einem Café in der Fritz-Erler-Allee stattfinden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten den Betrüger am besagten Treffpunkt allerdings festnehmen. Insgesamt fanden die Ermittler bei ihm fünf Plagiate der Hersteller Patek, Audemars Piguet, IWC und Cartier.

Außerdem wurden die Uhren durch illegal beschaffte Uhrenbooklets und –boxen aufgewertet. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung hat ergeben, dass der Tatverdächtige unter anderem Stempel von Juwelieren und weitere gefälschte Uhren besaß.

( BM )