Auf der Suche nach einer Waffe ist die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando an einer Flüchtlingsunterkunft angerückt.

Kriminalität SEK-Einsatz: Polizei sucht Waffe in Flüchtlingsunterkunft

Berlin. Die Polizei hat am Donnerstag eine Flüchtlingsunterkunft im Berliner Stadtteil Buch durchsucht. Hintergrund der Razzia, an der auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt waren, ist ein Fall von Bedrohung in einer Familie, wie ein Polizeisprecher sagte.

Demnach soll ein 53-jähriger Vater während eines Videotelefonats mit seiner neunjährigen Tochter mit einer Waffe gedroht haben. Das Mädchen lebt bei der Mutter getrennt von dem Mann. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen Bedrohung ein und beraumte die Durchsuchung in der Wolfgang-Heinz-Straße an, um die Waffe zu finden. Dies gelang nicht, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Gegen den Mann, der in der Flüchtlingsunterkunft wohnt und auf freiem Fuß ist, wird weiter ermittelt.

( dpa )