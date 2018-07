Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt – darunter ein Kind

Am frühen Dienstagabend sind zwei Menschen bei Verkehrsunfällen in Mitte und Lichtenberg von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Ein 31-Jähriger wurde gegen 18.45 Uhr an der Lehrter Straße in Moabit von einem 39 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der in Richtung Perleberger Straße fuhr, erfasst. Der Mann erlitt schwere Rückenverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Rudolf-Seiffert-Straße in Fennpfuhl. Ein 65 Jahre alter Opel-Fahrer erfasste einen neunjährigen Jungen, der plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn lief. Das Kind kam mit Kopfverletzungen zur Beobachtung in die Klinik.

