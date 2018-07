Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Auto in Gropiusstadt angezündet: Unbekannte Täter haben in der Nacht ein Auto in Gropiusstadt angezündet. Ein Passant alarmierte gegen 3.30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem er das brennende Fahrzeug in der Wutzkyallee bemerkte. Die Feuerwehr löschte das Feuer zwar, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen nicht verhindern. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über und beschädigten dieses erheblich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, von einer politisch motivierten Tat wird derzeit aber nicht ausgegangen.

Großeinsatz nach Brand in Supermarkt: Ein Supermarkt in Fennpfuhl ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Eine Dachfläche von circa 200 Quadratmetern sowie Teile des Verkaufsraums des Lebensmittelgeschäfts in der Bernhard-Bästlein-Straße brannten lichterloh, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Rund 90 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Das Feuer brach gegen 2 Uhr aus, beendet war der Großeinsatz mit Nachlöscharbeiten nach mehr als zwei Stunden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern. Der Schaden sei jedoch erheblich und die Nachlöscharbeiten dauerten sehr lange an, hieß es weiter.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S3: Durchgehend bis zum 27.07., ca. 22 Uhr kein S-Bahnhalt in Karlshorst. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

A 10 (Südlicher Berliner Ring): Zur Beseitigung von Unfallschäden steht, zwischen 8.30 und ca. 14.30 Uhr in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal zwischen Michendorf und Dreieck Nuthetal nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam ist von der Sperrung nicht betroffen.

A 100 (Stadtring/A 103 (Steglitz-Zubringer): Im Kreuz Schöneberg ist zwischen 22 bis 5 Uhr die Überfahrt von der A 103 Richtung Steglitz auf die A 100 Richtung Wedding sowie die Überleitung von der A 100 Richtung Wedding auf die A 103 gesperrt.

A 113 (Zubringer Schönefeld): Die A 113, Zubringer Schönefeld ist in beiden Richtungen zwischen Späthstraße und Stubenrauchstraße auf zwei Spuren je Richtung verengt und verschwenkt. Die Einfahrt Johannisthaler Chaussee ist stadteinwärts gesperrt und die Ausfahrt stadtauswärts. Gesperrt ist stadtauswärts auch die Einfahrt Späthstraße.

Wetter

Ab und zu kommt bei uns die Sonne zum Vorschein. Die Wolken überwiegen jedoch häufig und bringen auch örtlich etwas Regen. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Nordwest.

