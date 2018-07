In einem Supermarkt hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt.

In der nacht zu Mittwoch hat es in einem Supermarkt in der Bernhard-Kästlein-Straße gebrannt. 90 Einsatzkräften waren vor Ort.

Brand Feuer in Supermarkt - Großeinsatz in Fennpfuhl

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch hat es einen Großeinsatz bei der Feuerwehr gegeben. Ein Supermarkt in der Bernhard-Kästlein-Straße in Fennpfuhl ist gegen 2 Uhr in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Mittwoch einen Großeinsatz. Foto: Britta Pedersen/dpa

Ein Supermarkt brannte aus. Foto: Britta Pedersen/dpa

Auch das Dach des Supermarktes fing Feuer. Foto: Britta Pedersen/dpa

Zunächst waren 75 Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Britta Pedersen/dpa

Später wurden es 90 Einsatzkräfte. Foto: Britta Pedersen/dpa



Jetzt kümmern sich Brandermittler um alles Weitere. Foto: Britta Pedersen/dpa



Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, brannten erst Teile des Verkaufsraumes, das Feuer weitete sich anschließend auch auf die Dachfläche von circa 200 Quadratmetern aus. „Wir sind hier mit etwa 75 Leuten im Einsatz“, sagte ein Sprecher. Später wurde die Anzahl der Einsatzkräfte auf 90 erhöht. „Der Schaden ist erheblich - und wir brauchen hier wirklich viel, viel Wasser“, so der Sprecher weiter.

Verletzte gab es nicht. Am Mittwochvormittag will die Feuerwehr noch einmal zur Brandstelle zurückkehren und überprüfen, ob auch keine Glutnester mehr vorhanden sind. Ob es Brandstiftung war oder ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat, muss von Brandermittlern noch geklärt werden.

Es brannten Teile des Verkaufsraumes und 200 m² Dach eines Lebensmittelmarktes. Durch schnellen Einsatz von 90 Kräften der @Berliner_Fw mit #Druckluftschaum, 2 C-Rohren im Innenangriff und 3 C-Rohren über 3 #Drehleitern mit 20 #PA wurde die Brandausbreitung verhindert. #Estuk pic.twitter.com/cIsNT1RZpm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 18, 2018

( BM )