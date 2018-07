Schüsse auf Lokal in Gesundbrunnen - Täter fliehen

Berlin. Wieder wurde ein Berliner Lokal beschossen. Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Schüsse auf ein Lokal in Gesundbrunnen abgegeben, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Zeugen hörten gegen 3.45 Uhr mehrere Knallgeräusche in der Prinzenallee und alarmierten die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich keine Personen im Lokal auf. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

Mehrere ähnliche Fälle in letzter Zeit

Erst Anfang Juli hatten Unbekannte mehrere Schüsse auf zwei Geschäfte in Kreuzberg abgegeben haben. Der 29 Jahre alte Inhaber eines Lokals und Friseursalons in der Urbanstraße rief die Polizei, als er die Einschusslöcher in den Fenstern entdeckt hatte. Auch in diesem Fall schossen die Täter in den Morgenstunden - niemand befand sich in dem Lokal.

Ende Juni hatten Unbekannte auf das Lokal von Arafat A.-C. im Plänterwald geschossen. Mehr als ein Dutzend Mal wurde am frühen Morgen auf die Frontscheibe des Restaurants geschossen. Nicht nur die Fensterscheiben, auch Teile der Ausstattung wurden getroffen. Verletzt wurde niemand, da das Lokal zu dem Zeitpunkt geschlossen war. A.-C. hatte den Fall selbst über Instagram öffentlich gemacht.

( jub )