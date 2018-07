Feuer in Reinickendorf: 74 Einsatzkräfte vor Ort

In der Sommerstraße in Reinickendorf ist am Dienstag im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Berlin. In einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Morgenpost mitteilte, brennt es aktuell in einem ausgebauten Dachstuhl eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Sommerstraße Ecke Winterstraße. Seit circa 10.30 Uhr sind die Einsatzkräfte vor Ort, die Zahl wurde mittlerweile von 40 auf 74 erhöht.

"Den Brand in der Wohnung konnten wir schnell löschen. Personen waren nicht in Gefahr", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Bei einem ausgebauten Dachgeschoss entstehen aber sehr viel Hohlräume die wir nach und nach alle kontrollieren müssen, ob es irgendwo in einem dieser Hohlräume noch brennt."

Das sei nach Angaben des Feuerwehrsprechers zeit- und personalintensiv. "Der Einsatzleiter hat nachalarmiert und wir kontrollieren mit 74 Kräften. Dazu müssen wir auch Teile des Daches aufnehmen." Der Einsatz könne bis in den Nachmittag dauern.

Es brennt das ausgebaute Dachgeschoss eines 5-geschossigen Wohnhauses. Personen wurden nicht verletzt. Die @Berliner_Fw ist jetzt mit 74 Kräften vor Ort. #Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/tZ76AltW7w — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 17, 2018

