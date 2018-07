Raub am Ku'damm: Maskierte überfallen Supermarkt

Zwei maskierte Männer haben am Montagnachmittag einen Supermarkt am Ku'damm ausgeraubt. Die Täter sind auf der Flucht.

Berlin. Zwei Maskierte haben in Charlottenburg einen Supermarkt ausgeraubt. Dabei haben die beiden Täter am Montagnachmittag in dem Lebensmittelgeschäft am Kurfürstendamm eine 49 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Einer der Maskierten öffnete gewaltsam mit einem Messer eine Kasse und entwendete deren Inhalt. Anschließend nahm er eine weitere geschlossene Kassenschublade mit.

Beide Täter sind flüchtig. Die 49-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt.

( BM/ dpa )