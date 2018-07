Ein Mädchen ist in Wedding von einem Taxi angefahren worden.

Unfall in Wedding Schwer verletzt: Sechsjährige von Taxi angefahren

Berlin. Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Berlin-Wedding von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden.

Das Kind sei am späten Montagabend in der Wollankstraße aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen - ohne dabei auf den Verkehr zu achten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach hat ein 41-jähriger Taxifahrer das Mädchen zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Die Sechsjährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

( BM/ dpa )