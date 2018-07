Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Kind von Taxi angefahren: In Wedding ist eine Sechsjährige am späten Montagabend von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei in der Wollankstraße aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Ein 41-Jahre alter Taxifahrer hat das Mädchen zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Das Mädchen wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U1: In Richtung S + U Warschauer Straße kein Halt am U-Bahnhof Görlitzer Straße. Um den Bahnhof zu erreichen, bitte bis zum nächsten Bahnhof vorfahren und von dort wieder zurück.

U7: Am U-Bhf. Blissestraße ist die nördliche Vorhalle mit den Ausgängen Blissestraße und Brandenburgische Straße gesperrt.

Staustellen

Baustelle

A 100 (Stadtring/A 103, Steglitz-Zubringer): Im Kreuz Schöneberg ist die Überfahrt von der A 103 aus Richtung Steglitz in Richtung Neukölln zw. 22 und 5 Uhr für eine Nachtbaustelle gesperrt. Die Einfahrt vom Grazer Damm ist in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt.

Buch: Die Schönerlinder Straße ist ab 6 Uhr in beiden Richtungen zwischen Schönerlinder Chaussee und Am Vorwerk bis Sonntagabend, ca. 18 Uhr, voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten am Bahnübergang. Eine Umleitung über Bucher Straße und Hobrechtsfelder Chaussee ist ausgeschildert.

Lichtenberg: Ab etwa 7 Uhr wird die Siegfriedstraße in beiden Richtungen zwischen Josef-Orlopp-Straße und Gotlindestraße bis voraussichtlich 27. Juli für Gleis- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Tiergarten: Nach dem Rückbau der Fanmeile ist die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern am späten Abend wieder frei befahrbar.

Charlottenburg: Vollsperrung Am Spreebord zw. Sömmeringstraße und Darwinstraße in beiden Richtungen.

Friedrichshain: Nur eine freie Spur in Richtung Oberbaumbrücke am Stralauer Platz zwischen An der Schillingbrücke und Straße der Pariser Kommune .

Wetter

Im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf, und die Regenwahrscheinlichkeit nimmt zu. Die Temperaturen erreichen Werte um 26 bis 28 Grad.

