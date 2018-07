Verpuffung durch Fritteuse - Zwei Menschen in Klinik

Am Montag wurden zwei Menschen bei einer Verpuffung durch den Einsatz einer Fritteuse verletzt. Eine Person erlitt Verbrennungen.

Brand in Buch

Berlin. Bei einer Verpuffung durch den Einsatz einer Fritteuse sind in Buch zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, erlitt ein Mensch am Montag Verbrennungen - aber keine schweren - und wurde in eine Klinik gebracht. Eine weitere Person kam mit Schocksymptomen ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich in der Küche einer Wohnung im sechsten Stock eines Wohnhauses im Lindenberger Weg. Es sei kein Folgebrand ausgebrochen. Die 34 Feuerwehrleute hätten die Einsatzstelle nach 15 Minuten unter Kontrolle gehabt, twitterte die Feuerwehr.

Bei einer #Verpuffung in einer Wohnung im #Lindenberger_Weg in #Buch wurden 2 Personen verletzt und mussten vom #Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden. Da es keinen Folgebrand gab, hatten unsere 34 alarmierten Kräfte die Einsatzstelle nach 15 min unter Kontrolle. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2018

