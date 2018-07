Polizei jagt niederländische Geldauomatensprenger-Bande

Eine niederländische Bande sprengt in Berlin und Brandenburg Geldautomaten. Eine 20-köpfige Sonderkommission ermittelt.

Potsdam. Ihre Masche ist immer die gleiche: Sie leiten Gas in einen Geldautomaten, sprengen ihn in die Luft und entkommen mit dem erbeuteten Geld. "Die dabei entstehenden Schäden und Gefahren für die Bevölkerung sind enorm und die Täter nehmen diese in Kauf“, sagt Brandenburgs Polizei-Vizepräsident Roger Höppner.

Bisher seien der Bande aus den Niederlanden fünf Automatensprengungen in Brandenburg zuzuordnen - und zwar seit Juni dieses Jahres. Die Täter schlugen in Potsdam-Drewitz, Königs Wusterhausen, Erkner, Kyritz und Oranienburg zu. Hinzu kommen fünf weitere Sprengungen in Berlin.

Die 20-köpfige Sonderkommission „Geld“ werde nun um vier weitere Beamte verstärkt, kündigte die Polizei Brandenburg an. Am 19. Juli soll zudem ein Treffen mit den Verantwortlichen der Geldinstitute im Polizeipräsidium stattfinden. Neben dem Austausch zu den bereits stattgefundenen Taten sollen auch mögliche Maßnahmen der Banken zum Schutz ihrer Geldautomaten besprochen werden.

( BM )