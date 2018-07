Feuer in Keller Feuer in Hellersdorf: Kellerbrand in Wohnkomplex

Berlin. In Hellersdorf hat es am frühen Montagmorgen einen Kellerbrand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, haben in einem sechsgeschossigen Wohnkomplex in der Risaer Straße vier Kellerverschläge in Flammen gestanden. Zwei Treppenräume mussten daraufhin belüftet werden.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschungsarbeiten haben circa zwei Stunden gedauert.

#Kellerbrand in #Hellersdorf gelöscht

In der #Riesaer_Strasse brannten 4 Kellerverschläge im 6-geschossigen Wohnkomplex. 2 Treppenräume mussten belüftet werden. 38 Einsatzkräfte, auch der #Freiwilligen_Feuerwehr, setzten 1 #C_Rohr, 8 #Pressluftatmer ein, waren 2 Stunden vor Ort. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2018

( BM )