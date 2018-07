Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Wagen rammt Geländer: In Schöneberg hat es in der Nacht zu Montag einen Unfall mit einem Pkw gegeben. Ein Mercedes ist in der Bülowstraße links auf der Spur von der Fahrbahn abgekommen und in ein Geländer am Rand gekracht. Die Stange des Geländers bohrte sich anschließend durch die Windschutzscheibe des Wagens. Laut ersten Informationen wurde der Fahrer des Autos verletzt und musste ins Krankenhaus.

Kellerbrand in Wohnkomplex: In einem sechsgeschossigen Wohnkomplex in der Risaer Straße in Hellersdorf hat es in der Nacht zu Montag einen Kellerbrand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, haben vier Kellerverschläge in Flammen gestanden. Zwei Treppenräume mussten daraufhin belüftet werden. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr.

Überfall und Messerangriff: Zwei Männer sind in Wilmersdorf überfallen worden. Ein 34-Jähriger war zusammen mit seinem 26-jährigen Begleiter in der Nacht zu Montag auf der Bundesallee Ecke Tharandter Straße unterwegs, als zwei unbekannte Männer den 34-Jährigen angesprochen und dann mit einem Messer bedroht haben. Die Täter forderten die Handys der Opfer und warfen diese dann anschließend auf den Boden. Dem 34-Jährigen wurden außerdem der Rollkoffer und eine Reisetasche entrissen. Die Räuber sind geflüchtet.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S-Bahn

S2: Bis 17. August nicht zwischen Blankenburg und Buch. SEV zw. Pankow-Heinersdorf und Buch, kein Halt in Blankenburg.

S3: Ab 4 Uhr bis 27 Juli, 22 Uhr, ohne Halt in Karlshorst (SEV).

u-Bahn

U1: Hält Richtung Warschauer Straße bis 31. Juli nicht am Görlitzer Bahnhof.

Tram

Tram21: Bis 6. August nicht zw. S+U Lichtenberg/Gudrunstraße und Schöneweide.

Tram 37: Bis 30. Juli nicht zwischen S+U Lichtenberg/Gudrunstraße und Betriebshof Lichtenberg.

Staustellen

Baustelle

Kreuzberg: Sperrung der Schleiermacherstraße bis Anfang August zwischen Gneisenaustraße und Marheinekeplatz.

Friedrichshain, Rummelsburg: Zwischen Markgrafendamm und Karlshorster Straße ist die Fahrbahn der Hauptstraße am Ostkreuz bis Mitte Oktober auf einen Fahrstreifen verengt. Die Anbindung an die Kynaststraße ist voll gesperrt. Der Verkehr von und zur Halbinsel Stralau kann nur über die obere Kynaststraße und Marktstraße sowie Hauptstraße und Markgrafendamm sowie Alt-Stralau erfolgen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Marienfelde: Bis Mitte August regelt auf der Weskammstraße eine Baustellenampel den Verkehr in Höhe Tennstedter Straße.

Wilmersdorf: Aufgrund von Bauarbeiten ist der Hohenzollerndamm in Richtung Schmargendorf bis Ende Juli zwischen Düsseldorfer Straße und Uhlandstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Wetter

Die neue Woche startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dabei soll es überwiegend trocken in unserer Region bleiben. Die Temperaturen steigen auf Werte von 26 bis 28 Grad. Nachts kühlt sich die Luft auf etwa 17 Grad ab. Am Dienstag soll es dann etwas wolkiger werden. Die Wahrscheinlichkeit für Regen steigt.

