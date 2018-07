Crash mit Polizeiauto: Pkw landet auf dem Dach

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Aufrichten des Unfallautos in Wedding

Bei dem Unfall an der Soldiner Straße in Wedding wurden laut Feuerwehr drei Personen verletzt.

Berlin. Beim Zusammenstoß eines Funkwagens der Polizei mit einem Auto sind am Sonntagnachmittag in Wedding drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Soldiner Ecke Drontheimer Straße. Durch die Wucht der Kollision landete das Auto auf dem Dach.

Einsatzkräfte der Feuerwehr richteten das Auto wieder auf. Ob bei dem Unfall auch Polizisten verletzt wurden, konnte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr zunächst nicht sagen. Auch ob der Funkwagen auf einer Einsatzfahrt war, also mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, war unklar. Die Kreuzung war am Nachmittag gesperrt.

( BM )