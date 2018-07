Bewaffnete Räuber überfallen Spielcasino

In Wedding haben drei Täter einer Mitarbeiterin eines Casinos aufgelauert. Sie bedrohten die Frau mit einer Waffe und raubten Bargeld.

Berlin. Drei Männer haben in Berlin-Wedding eine Spielhalle überfallen und eine unbekannte Geldsumme erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, öffnete eine 37 Jahre alte Mitarbeiterin am Sonntag gegen 7.30 Uhr gerade das Casino an der Müllerstraße, als die Täter sie umstießen.

Einer der Männer soll die am Boden liegende Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die anderen durchsuchten die Spielhalle, anschließend flohen die Räuber zu Fuß.

( BM )