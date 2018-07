Betrunkener Autofahrer fährt durch den Görlitzer Park

In Kreuzberg ist ein Mann mit seinem Auto durch den Görlitzer Park gefahren. Dabei ließ er sich auch nicht von Fußgängern stoppen.

Berlin. Ein betrunkener 31 Jahre alter Mann ist am Freitag mit seinem Auto quer durch den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg gefahren. Laut Polizei bretterte er über Wege, die eigentlich Spaziergängern vorbehalten sind. Mehrere Zeugen beobachteten ihn und versuchten vergeblich, ihn zu stoppen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

An der Kreuzung Wiener Straße/Ecke Liegnitzer Straße wurde der Wagen dann auf dem Gehweg entdeckt. Der Fahrer wurde in einem nahen Kiosk vorübergehend festgenommen.

Im Einsatzwagen wehrte sich der Mann und trat einen Polizisten. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde er von einem Arzt untersucht und kam aber wieder auf freien Fuß. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mehr Polizeimeldungen:

Bewusstlose Frau auf Fußweg gefunden

SEK-Einsatz in Kleinmachnow - Gesuchter Mann verschwunden

Wasserrohrbruch: Riesiges Loch verschlingt Straße in Treptow

Motorradfahrer bei Unfall in Friedrichshain schwer verletzt

( dpa/mim )