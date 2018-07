Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Wasserrohrbruch: Riesiges Loch verschlingt Straße: An der Semmelweisstraße in Altglienicke ist es zu einem Wasserbruch von enormen Ausmaß gekommen. Das Loch in der Straße umfasst fast 50 Quadratmeter. Mehrere Keller und eine Tiefgarage wurden geflutet. Ein Haus direkt neben dem Straßeneinbruch musste evakuiert werden. Die Straße stand auf einer Länge von knapp 400 Metern unter Wasser. Die Feuerwehr pumpte mit großen Pumpen die Keller aus, die Semmelweisstraße war außerdem völlig versandet. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht über an.

SEK-Einsatz in Kleinmachnow

Foto: Thomas Peise

SEK-Einsatz - Gesuchter Mann verschwunden: An der Straße Am Walde in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist es am Samstagabend zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) gekommen. Anlass war ein Mann, der bei der Polizei bereits mehrmals wegen Bedrohungen in Erscheinung getreten war. Als die Beamten das Haus betraten, war jedoch niemand anwesend.

An der Puschkinallee wurde eine bewusstlose Frau gefunden

Foto: Morris Pudwell

Bewusstlose Frau auf Fußweg gefunden: Am Samstagabend haben Passanten in Treptow auf dem Bürgersteig der Puschkinallee Höhe Eichenstraße eine bewusstlose Frau gefunden und die Feuerwehr gerufen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife kam ebenfalls zu Hilfe. Bis zum Abtransport war die Frau nicht ansprechbar. Sie wurde mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus verbracht. Die näheren Umstände des Vorfalls sind noch unbekannt.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S2: Bis Dienstag, 1.30 Uhr, nicht zw. Blankenfelde und Lichtenrade (SEV)

Staustellen

Rummelsburg: Für die Baustelleneinrichtung (ab Montag) wird die Kreuzung Hauptstraße/Kynaststraße von 22 bis ca. 6 Uhr komplett gesperrt.

Tiergarten: Zum Finale der Fußballweltmeisterschaft wird die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni ab 13 Uhr geöffnet, die Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und John-Foster Dulles-Allee voraussichtlich gesperrt.

Kreuzberg: Auf der Wiener Straße in beiden Richtungen zwischen Ohlauer Straße und Lausitzer Straße bis Mitte Dezember jeweils nur ein Fahrstreifen.

Wetter

Der Tag beginnt gebietsweise mit dichteren Wolkenfeldern. Im Laufe des Tages kommt dann aber immer häufiger die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nordost. Nachts kühlt sich die Luft auf 15 bis 13 Grad ab.

