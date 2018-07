SEK-Einsatz in Kleinmachnow - Gesuchter Mann verschwunden

Kleinmachnow. An der Straße Am Walde in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist es am Samstagabend zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) gekommen.

Anlass war ein Mann, der bei der Polizei bereits mehrmals wegen Bedrohungen in Erscheinung getreten war. Als die Beamten das Haus betraten, war jedoch niemand anwesend.

Mehr Polizeimeldungen:

( BM )