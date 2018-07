Ein riesiges Loch klafft in der Semmelweisstraße

In Altglienicke klafft nach einem Wasserrohrbruch ein Loch von gut 50 Quadratmetern. Die Straße wurde geflutet, ein Haus evakuiert.

Feuerwehreinsatz Wasserrohrbruch: Riesiges Loch verschlingt Straße in Treptow

Berlin. An der Semmelweisstraße in Berlin-Altglienicke ist es zu einem Wasserbruch von enormen Ausmaß gekommen. Das Loch in der Straße umfasst fast 50 Quadratmeter.

Mehrere Keller und eine Tiefgarage wurden geflutet. Ein Haus direkt neben dem Straßeneinbruch musste evakuiert werden. Die Straße stand auf einer Länge von knapp 400 Metern unter Wasser.

Die Feuerwehr pumpte mit großen Pumpen die Keller aus, die Semmelweisstraße war außerdem völlig versandet. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht über an.

( BM )