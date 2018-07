Bei dem Unfall an der Stralauer Allee Ecke Elsenstraße wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Stralauer Allee Motorradfahrer bei Unfall in Friedrichshain schwer verletzt

Berlin. An der Kreuzung Stralauer Allee/Elsenstraße in Friedrichshain ist am Sonnabendabend ein Auto mit einem Motorrad zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Kreuzung war am Abend gesperrt.

( BM )