Streit zwischen Gruppen eskaliert: Mann mit Messer verletzt

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Treptower Park in Berlin ist ein 20-Jähriger mit einem Messer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schlugen sich die jungen Männer in der Nacht zu Sonnabend zunächst. Ein Beteiligter soll dem 20-Jährigen bei dem Streit mit einer Stahlkette gegen den Arm geschlagen haben. Ein weiterer Unbekannter aus der gleichen Gruppe soll kurz darauf den 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Er wurde am Oberkörper verletzt.

Bevor die Polizei vor Ort in der Nähe eines Parkplatzes am Rosengarten eintraf, floh diese Gruppe den Angaben zufolge in Richtung des S-Bahnhofs Treptower Park. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Nach zwei Unbekannten wird gefahndet.

Mehr Polizeimeldungen:

Mann überfällt Schreibwarenladen und verletzt Mitarbeiterin

Betrunkener fährt mit Auto durch den Görlitzer Park

Disko "Traffic" am Alexanderplatz: Vorwürfe gegen Türsteher

Feuer in Marzahner Wohnung: Mann erleidet Rauchgasvergiftung

( dpa )