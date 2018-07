Mann überfällt Schreibwarenladen und verletzt Mitarbeiterin

Ein Räuber hat Freitagabend einen Schreibwarenladen in Mitte überfallen (Archiv)

Ein Unbekannter hat Freitagabend einen Schreibwarenladen in Mitte überfallen. Die Mitarbeiterin griff er mit Pfefferspray an.

Berlin. Ein Unbekannter hat Freitagabend in der Leipziger Straße in Mitte ein Schreibwarengeschäft überfallen und verletzte hierbei die Mitarbeiterin des Ladens. Gegen 18:15 Uhr betrat der Räuber das Geschäft und stieß die 25-jährige Mitarbeiterin zunächst zu Boden, teilte die Polizei mit. Anschließend zog er die Frau in einen Büroraum und forderte dort die Herausgabe von Geld.

Nachdem der Unbekannte sich auch das Geld aus der Ladenkasse nahm sprühte er der Frau Reizgas ins Gesicht und flüchtete mit der Beute aus dem Geschäft in Richtung Alexanderplatz. Ein 43-jähriger Passant, der die Flucht des Räubers mitbekam, stellte sich diesem in den Weg, woraufhin ihm der Flüchtende mit Reizgas besprühte und entkam. Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Angriff mit dem Reizgas Augenreizungen, die ambulant behandelt werden mussten. Der Passant blieb unverletzt.

