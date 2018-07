Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

SUV-Fahrer flüchtet vor Polizei: Am frühen Freitagabend hat sich der Fahrer eines schwarzen SUV in Kreuzberg und Mitte eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann entzog sich in Kreuzberg einer Verkehrskontrolle und brauste davon. Er sei dann durch diverse Straßen in Kreuzberg und Mitte davongefahren, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Versuch, dem Auto zu folgen, sei ein Funkwagen gegen ein anderes Auto gefahren. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt.

Verfolgt von Streifenwagen, rammte der SUV an der Lichtenberger Straße ein anderes Auto. Kurz darauf fanden die Beamten das leere Fahrzeug an der Mühlendammbrücke - vom Fahrer keine Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Warum der Wagen kontrolliert werden sollte und wo genau sich der Vorfall abspielte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Roller-Dieb liefert sich Verfolgungsjagd: Die Polizei hat Freitagnacht einen Rollerdieb nach einer Verfolgungsjagd in Hellersdorf gestellt. Wie die Polizei mitteilte bemerkten Beamte, wie ein 19-Jähriger gegen 1:20 Uhr auf einem Parkplatz an der Jerichower Straße einen Motorroller entwendete. Als der Dieb die Polizisten bemerkte, schwang er sich auf den Roller und fuhr davon. Während der Verfolgung durch die Polizei stürzte der Rollerdieb zunächst, setzte die Flucht jedoch fort. Nach einem weiteren Sturz konnten ihn BEamte auf Höhe der Senftenberger Straße stellen. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus und verblieb dort über Nacht.

Staustellen

Kreuzberg: Auf der Wiener Straße haben Bauarbeiten begonnen. In beiden Richtungen steht zwischen Ohlauer Straße und Lausitzer Straße jeweils nur ein Fahrstreifen bis Mitte Dezember zur Verfügung.

Köpenick: Für den Abbau eines Krans ist die Friedrichshagener Straße in beiden Richtungen zwischen Am Krusenick und Puchanstraße von 06:00 Uhr bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt.

Tiergarten: Zum Spiel (16:00 Uhr) um den dritten Platz der Fußballweltmeisterschaft 2018 wird die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni ab 13:00 Uhr geöffnet. Mit Beginn der Ankunft der Besucher werden die Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und John-Foster Dulles-Allee voraussichtlich gesperrt.

Westend: Ab ca. 18:00 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 19:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße und Reichsstraße möglich.

Wetter

Die Sonne wechselt sich bei uns mit einigen auch dichteren Wolkenfeldern ab. Es bleibt dabei aber tagsüber weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden Werte zwischen 23 und 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft allmählich auf 14 bis 12 Grad ab. Morgen bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 25 Grad. Die neue Woche beginnt sommerlich warm.

