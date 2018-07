Betrug: Senat warnt vor neuer "Lotto-Masche" am Telefon

Berlin. Die Berliner Senatsverwaltung der Finanzen warnt vor einer neuen Betrugsmasche in der Hauptstadt. Konkret geht es um Fälle, in denen Anrufer sich als Beschäftigte des Finanzamts Neukölln ausgeben. Diese berichten einer Mitteilung zufolge von Lotteriegewinnen im Ausland, für deren Auszahlungen zunächst Gebühren und Steuern an das Finanzamt entrichtet werden müssten.

"Hierfür wird telefonisch eine Kontoverbindung mitgeteilt oder die Bitte ausgesprochen, das Geld per Western Union ins Ausland zu überweisen", heißt es weiter. "Sollten die Betroffenen den geforderten Betrag nicht zahlen können, würden auch Ratenzahlungen akzeptiert."

"Diese Anrufe sollen unter Druck setzen und einschüchtern"

Das perfide an der Masche laut Senatsverwaltung: Wer am Telefon als Angerufener berechtigtes Misstrauen äußert, wird außerdem von weiteren Personen telefonisch kontaktiert, die sich als Beschäftigte der Justizverwaltung ausgeben. "Diese Anrufe sollen den Wahrheitsgehalt der Aussage des Finanzamts unterstreichen und Betroffene unter Druck setzen und einschüchtern", heißt es.

Die Senatsverwaltung weißt daher darauf hin, dass die Berliner Finanzämter "grundsätzlich keinen telefonischen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürger aufnehmen, um diese aufzufordern, Gebühren und Steuern für einen ausländischen Lotteriegewinn zu überweisen oder diese per Western Union zu transferieren". Ebenfalls würde ein Finanzamt nicht die Auszahlung eines Lotteriegewinns in Aussicht stellen.

"Betroffene schützen sich am besten vor diesen Betrugsversuchen, indem sie grundsätzlich nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse am Telefon sprechen oder das Telefonat bei jeglichen Versuchen der Einschüchterung unverzüglich beenden. Auch die Nutzung ausländischer Bankverbindungen kann in solchen Fällen ein Hinweis auf betrügerische Absichten sein. Verdächtige Anrufe sollten der Polizei gemeldet werden", so die Senatsverwaltung weiter.

