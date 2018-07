Antisemitismus in Berlin Antisemitischer Übergriff auf Gäste in Lokal in Wedding

Berlin. Mehrere Strafverfahren leiteten Polizisten gegen zwei Männer ein, die in der Nacht zu Freitag in Wedding Gäste eines Lokals beleidigten und schlugen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden 48 und 49 Jahre alten Männer gegen 23 Uhr ein Lokal in der Reinickendorfer Straße betreten und sofort anwesende Gäste sowie eine 56-jährige Angestellte antisemitisch und volksverhetzend beleidigt haben, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Mitarbeiterin könnte der Übergriff mit dem Rauswurf der beiden am vorangegangenen Tag zusammenhängen.

Als beide das Lokal wieder verließen, bemerkte ein 31 Jahre alter Mann, wie die beiden zwei Frauen belästigten, und versuchte schlichtend in die Situation einzugreifen. Daraufhin stieß ihm der 49-Jährige das Knie ins Gesicht, wobei der Schlichter glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug. Herbeigerufene Beamte nahmen die beiden Männer in der Nähe vorläufig fest. Nach der Aufnahme ihrer Personalien konnten sie ihren Weg fortsetzen.

