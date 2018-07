Auto rammt Baum und überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Eine der Wageninsassen musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall verletzten sich in der Nacht zu Freitag zwei Personen schwer.

Bei einem Autounfall in Falkensee haben sich in der Nacht zu Freitag zwei Personen schwer verletzt. Sie waren beide alkoholisiert.

Berlin. In Falkensee im Kreis Havelland ist es Donnerstagnacht nahe der Grenze zu Berlin zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mercedes prallte erst gegen einen massiven Baum und überschlug sich laut Informationen von vor Ort mehrfach. Dabei riss der Wagen mehrere massive Poller aus dem Boden. Die beiden Insassen - eine Frau und ein Mann erlitten schwere Verletzungen. Eine der beiden Personen musste ein Hubschrauber ins Krankenhaus fliegen.

Im Fahrzeug wurden Bierflaschen und eine Wodkaflasche gefunden. Die starken Beschädigungen am Wagen deuten auf eine überhöhte Geschwindigkeit hin.

Laut Polizei Brandenburg standen die beiden Personen unter Alkoholeinfluss - und gaben beide an, den Unfallwagen nicht gefahren zu sein. Die Suche nach einer möglichen dritten Person in der Nähe des Unfallorts verlief in der Nacht jedoch ohne Ergebnis. Die Polizei geht daher nicht von einer weiteren Person aus.

