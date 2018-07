Einsatzkräfte vor dem Geschäft an der Harzer Straße in Neukölln

An der Harzer Straße ist am Donnerstagabend in einem Geschäft für Druckerzubehör ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Berlin. In der Harzer Straße in Neukölln ist am Donnerstagabend in einem Geschäft für Druckerzubehör ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit drei Staffeln im Einsatz.

Der Rauch zog auch in die darüberliegenden Wohnungen. Das Haus wurde geräumt. Verletzt wurde niemand.

