... das Fahrzeug eines Carsharing-Unternehmens in eine Baugrube gefahren.

Am Lichtenberger Wiesenweg ist am Donnerstagabend...

Der Fahrer des Mini verlor in Lichtenberg die Kontrolle über sein Auto und landete in einer Baugrube.

Lichtenberg Carsharing-Auto landet in Baugrube

Berlin. Am Lichtenberger Wiesenweg ist am Donnerstagabend das Fahrzeug eines Carsharing-Unternehmens in eine Baugrube gefahren. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Feuerwehr brauchte eine Stunde, um den Mini aus der Grube zu bergen.

Mehr Polizeimeldungen:

Rätsel um unbekannten Jogger nach vier Monaten gelöst

103-Jährige vertreibt Trickdiebe mit Gehstock

Alkoholisierte Jugendliche von Gleisen gerettet

( BM )