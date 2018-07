103-Jährige vertreibt Trickdiebe mit Gehstock

Zwei Frauen hatten die Dame in ihre Wohnung in Gesundbrunnen gedrängt. Die 103-Jährige setzte sich mit ihrem Gehstock zur Wehr.

Berlin. Eine 103 Jahre alte Dame hat am Donnerstagnachmittag zwei Trickdiebe mit ihrem Gehstock aus ihrer Wohnung an der Jülicher Straße in Gesundbrunnen vertrieben. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Unbekannten gegen 15.30 Uhr an der Wohnungtür der Frau geklingelt.

Nach Aussagen der Frau wurde sie nach dem Öffnen der Tür von zwei Frauen in die Wohnung gedrängt. Anschließend sollte sie in der Küche einen Zettel beschreiben, was sie jedoch ablehnte. Als ihr eine der Frauen zu nahe kam, setzte sie sich mit ihrem Gehstock zur Wehr und trieb das Duo ohne Beute aus der Wohnung.

Ein ihr unbekannter Mann, der zuvor im Treppenhaus gewartet hatte, flüchtete ebenfalls aus dem Haus. Die Seniorin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang rät die Berliner Polizei:

Lassen Sie Unbekannte vor Ihrer Wohnungstür: Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Bewahren Sie in der Wohnung keine größeren Geldbeträge oder Wertgegenstände auf!

( BM )