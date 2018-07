Wohnungsbrand in Spandau - Eine Tote, drei Verletzte

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau ist am Donnerstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Drei Nachbarn wurden verletzt - mindestens einer von ihnen lebensgefährlich. Er musste wiederbelebt werden, die anderen beiden erlitten leichte und schwere Rauchgasvergiftungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Bei einem Brand in Haselhorst ist Donnerstagmorgen eine Person gestorben

Foto: Thomas Peise / BM

Gegen 2.30 Uhr bemerkte eine Mieterin Brandgeruch der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Burscheider Weg und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Das Feuer war in der Wohnung ausgebrochen, in der die Leiche gefunden wurde. Sie befindet sich im zweiten Obergeschoss. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich hier um die dort gemeldete 60-jährige Mieterin handeln könnte. Bei den Schwerverletzten handle es sich um die Nachbarn im Alter von 78, 84 und 45 unter und über der Wohnung, sagte der Sprecher. Der Mensch mit einer leichten Rauchgasvergiftung sei ein Nachbar im gleichen Geschoss gewesen.

Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Einsatz war gegen 4 Uhr abgeschlossen.

( dpa )