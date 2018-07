Ein extrem alkoholisierter Lkw-Fahrer ist in Brandenburg von der Polizei aufgehalten worden. Er fuhr auf der A15 in Schlangenlinien.

Alkohol am Steuer Mit Beweisvideo: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Brandenburg. Fahrt mit Folgen: Ende Juni hat die Brandenburger Polizei auf der A 15 bei Cottbus einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Ende Juni haben wir einen extrem alkoholisierten LKW-Fahrer auf der #A15 bei #Cottbus aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs und fuhr bereits über die Seitenbefestigung. Nach dem #Stopp die Gewissheit: 3,6 Promille! #krass pic.twitter.com/hi81rWLMwS — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 11, 2018

Auf Twitter veröffentlichte die Polizei nun ein Video, in dem eindeutig zu sehen ist, wie der Trucker in Schlangenlinien und sogar kurzzeitig über die Seitenbefestigung fährt. Die Beamten hielten den Fahrer daraufhin an und führten anschließend einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Promillewert von 3,6.

Wie eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Süd der Berliner Morgenpost mitteilte, handelte es sich um einen polnischen Staatsbürger, der für eine deutsche Firma fuhr. Zur Beweissicherung wurde dem Mann obendrein eine Blutprobe entnommen, das Ergebnis liege der Polizei aktuell noch nicht vor.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit eingeleitet. Alles Weitere entscheidet demnächst die Staatsanwaltschaft. Laut Pressesprecherin wird dem Lkw-Fahrer die Aktion aber teuer zu stehen kommen.

