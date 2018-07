Ein Kurierfahrer hatte das Paket gegen 11 Uhr in seinem Fahrzeug bemerkt. Nun wird es von Kriminaltechnikern untersucht.

Neukölln Verdächtiges Paket in Post-Auto: Hermannstraße gesperrt

Berlin. Die Berliner Polizei untersucht am Mittwochmittag in Neukölln ein verdächtiges Paket, das sich in einem Post-Fahrzeug befindet. Aus diesem Grund ist die Hermannstraße zwischen Nogatstraße und Silbersteinstraße gesperrt, teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kriminaltechniker seien auf dem Weg, hieß es weiter.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, sei das verdächtige Paket gegen 11 Uhr von dem Kurier entdeckt worden. Inwiefern das Paket verdächtig wirke, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

