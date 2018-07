Fahnder nehmen mutmaßlichen Serienräuber fest

Berlin. Bereits am vergangenen Montag haben Zielfahnder der Polizei in Köpenick einen Mann festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, steht der 32-Jährige im dringenden Verdacht, zuvor gegen 11.50 Uhr einer 81-Jährigen an der Mahlsdorfer Straße die Kette vom Hals gerissen zu haben.

Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige auf eine nahegelegene Großbaustelle, wo ihn die Ermittler widerstandlos festnehmen konnten. Bei ihm fand man die Beute, die das Opfer eindeutig als ihr Eigentum wiedererkannte.

Da der 32-Jährige unter dem dringenden Verdacht steht, weitere Raubtaten, überwiegend im Bereich Köpenick, begangen zu haben, wurde er einem Richter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl erließ.

( BM )