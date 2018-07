Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Kreuzberg: Mini kollidiert mit zwei VWs und überschlägt sich: Auf der Gitschiner Straße in Kreuzberg hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Ersten Augenzeugenberichten zufolge soll der Fahrer eines Mini stadteinwärts unterwegs gewesen sein, als er mit einem VW Polo und dann mit einem VW Golf kollidierte. Durch die Wucht der Kollisionen überschlug sich der Mini, wurde auf den Gehweg geschleudert und kam dort zum Stehen. Nach ersten Informationen wurden drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr brachte sie in Krankenhäuser.

Verletzte bei Wohnungsbrand: Bei einem Wohnungsbrand in Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden. Am späten Dienstagabend haben Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Mit 20 Einsatzkräften war diese vor Ort in der Stresemannstraße und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die zwei verletzten Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem konnten zwei Katzen aus der Wohnung gerettet werden. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist derzeit noch unklar.

Jugendliches Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt: Beim Versuch, in ein Schnellrestaurant in Reinickendorf einzubrechen, sind zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die 16 und 17 Jahre alten Jungen am frühen Mittwochmorgen gerade in das Restaurant am Kurt-Schuhmacher-Damm einsteigen, als sie von Polizisten dabei bemerkt wurden. Beide wurden festgenommen, Einbruchswerkzeug konnte sichergestellt werden.

Bus und Bahn

S5: Die Linie ist zwischen Wuhletal und Lichtenberg aufgrund von Arbeiten an der Rhinstraßenbrücke von 22 Uhr bis zum Betriebsschluss unterbrochen. Fahrgäste weichen bitte auf die U-Bahn-Linie U5 aus.

S7 und S75: Aufgrund von Arbeiten an der Rhinstraßenbrücke fahren die Linien S7 und S75 von 22 Uhr bis zum Betriebsschluss nicht zwischen Springpfuhl und Lichtenberg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Staustellen

Weißensee: Auf der Indira-Gandhi-Straße haben Asphaltarbeiten begonnen. Richtung Berliner Allee ist die Fahrbahn zw. Meyerbeerstr. und Bizetstr. auf einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern vorauss. bis Freitag.

Charlottenburg: An der Kreuzung Kantstraße/Leibnizstraße beginnen am Morgen Bauarbeiten. Bis Ende August kommt es im gesamten Kreuzungsbereich zu größeren Verkehrseinschränkungen.

Tempelhof: Ab ca. 17.45 Uhr startet eine Demonstration vom Platz der Luftbrücke. Der Zug führt über Mehringdamm, Bergmannstraße, Zossener Straße, Gneisenaustraße, Körtestraße und Urbanstraße zum Hermannplatz.

Tiergarten: Zu den Halbfinalspielen wird die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni ab 16 Uhr geöffnet. Dann werden die Wilhelm-, Dorotheen-, Scheidemannstraße und John-Foster Dulles-Allee voraussichtlich gesperrt.

Wetter

Der Himmel ist wechselnd bewölkt, und im Tagesverlauf entwickeln sich einige Regenschauer oder Gewitter. Es weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest. Bei Schauern und Gewittern gibt es jedoch vorübergehend starke Böen. Es wird maximal 23 Grad warm. Am Donnerstag setzt sich das wechselhafte Wetter mit kurzen Regengüssen und örtlichen Gewittern fort, erneut bei bis zu 23 Grad.

