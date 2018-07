Jogger im Koma - Polizei probiert Schlüssel aus

Dieses Bild zeigt den Unbekannten kurz nach seiner Einlieferung in das Krankenhaus.

Der unbekannte Mann war am 13. März im Volkspark Wilmersdorf bewusstlos zusammengebrochen.

Seit Monaten liegt ein unbekannter Jogger im Koma. Jetzt probiert es die Polizei mit Schlüsselkopien in der Umgebung.

Im Fall des Joggers, der seit Monaten im Koma liegt und noch immer nicht identifiziert werden konnte, greift die Polizei jetzt zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Am Dienstag sollte probiert werden, ob die Schlüssel, die bei dem Mann gefunden wurden, zu Türen von Wohnungen in der Umgebung des Volksparks in Wilmersdorf passen. Wie ein Sprecher der dpa sagte, seien zahlreiche Polizeischüler mit Kopien der Schlüssel unterwegs.

Der 60 bis 70 Jahre alte Mann war am 13. März beim Joggen im Volkspark bewusstlos zusammengeborchen. Seitdem liegt er im Koma. Die Polizei hat bereits mehrfach die Bevölkerung mit der Veröffentlichung verschiedener Fotos des Mannes um Hilfe gebeten, bislang jedoch ohne Ergebnis. Auch verteilte Fotos, Vergleiche von Fingerabdrücken und DNA brachten die Ermittler nicht weiter. "So etwas gab es in Berlin noch nicht", hatte eine Sprecherin mit Blick auf eine fehlende Vermisstenanzeige gesagt.

Der Jogger hatte neben den beiden Schlüsseln nur noch ein paar Münzen bei sich. Es könnten ein Hausschlüssel und ein Schlüssel zu einem Fahrradschloss sein. Auf beiden sind Firmennamen eingestanzt, aber keine Sicherheitsnummern, die sonst zu registrierten Schlössern hätten führen können.

Mehr zum Thema:

Jogger im Koma: „So etwas gab es in Berlin noch nicht“

Jogger im Koma - Polizei veröffentlicht neue Fotos

Jogger seit März im Koma - und kein Angehöriger meldet sich

( BM/dpa )