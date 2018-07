Unfälle an der Sonnenallee: Brücke gerammt und Bus-Crash

Bei einem schweren Unfall auf der Sonnenallee in Neukölln sind am Dienstagmorgen sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost sagte, seien an dem Unfall an der Kreuzung zur Ederstraße ein Pkw, ein Kleintransporter und ein Bus der BVG beteiligt gewesen.

Beim Unfall in #Neukölln waren 1 Pkw, 1 Kleintransporter und ein @BVG_Bus beteiligt. 2 schwer verletzte Personen wurden durch #hydraulisches_Schneidgerät aus dem Pkw befreit, weitere 4 Personen sind leicht verletzt. 3 #NEF und 6 #RTW behandeln und transportieren. @VIZ_Berlin pic.twitter.com/LN8frLwnoA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 10, 2018

Zwei Menschen in dem Pkw wurden schwer verletzt und mussten mit hydraulischem Gerät geborgen werden. Vier weitere Menschen seien leicht verletzt worden, so der Sprecher. Der Rettungsdienst habe alle sechs behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften vor Ort.

Der Bereich wurde weiträumig für den Verkehr gesperrt. Auch mehrere Buslinien waren betroffen, darunter der M41 und der 171.

M41/171: die Busse können aktuell die Haltestellen zwischen Dammweg/Sonnenallee und Geygerstr. bzw. Zeitzerstr. und Treptower Str./Harzer Str. nicht anfahren. Grund: Verkehrsunfall am S-Sonnenallee. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) July 10, 2018

Lastwagen fährt gegen Brückenpfeiler

An der Sonnenallee ereignete sich am Morgen noch ein zweiter schwerer Unfall. Nach ersten Berichten von Zeugen soll ein Lastwagen am S-Bahnhof Sonnenallee gegen einen Brückenpfeiler gefahren sein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei twitterte, mehrere Fahrzeuge seien beteiligt gewesen.

Die Feuerwehr twitterte, dass sie vor Ort sei. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Busse und Autos wurden umgeleitet.

schwerer #Verkehrsunfall in der #Sonnenallee Ecke #Ederstraße in #Neukölln.

Wir sind mit 34 Kräften vor Ort, bzw. auf der Anfahrt.

5 verletzte Personen werden derzeit vom #Rettungsdienst behandelt.

Weitere Infos folgen...@VIZ_Berlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 10, 2018

