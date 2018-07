Autoraser baut Unfall - drei Verletzte

Die sogenannte Profilierungsfahrt eines 32-Jährigen endete am Montagnachmittag in Wedding mit einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hätten Zeugen ausgesagt, dass der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schulstraße in Richtung Luxemburger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.

An der Reinickendorfer Straße soll er demnach die Kreuzung bei Rot überquert haben. Anschließend habe er mehrere vor ihm bremsende Autos überholt und dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Mercedes streifte einen geparkten Wagen und rammte den Lkw eines 43-Jährigen, der in zweiter Reihe geparkt war. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Laster gegen einen weiteren geparkten Wagen und dieser wiederum auf zwei weitere Autos geschoben wurde, die davor parkten. Der Mercedes rammte dann die linke Fahrbahnbegrenzung und anschließend erneut ein geparktes Auto und einen davor stehenden LKW.

Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 22 Jahre alte Beifahrer des Mercedes wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen berichteten, die Fahrweise des Mannes lasse auf eine Profilierungsfahrt schließen.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 32-Jährgen und das Fahrzeug.

