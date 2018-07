Radfahrerin erleidet bei Unfall schwere Kopfverletzungen

Vor diesen Situationen haben Fahrradfahrer am meisten Angst

Die größte Gefahrenquelle für Fahrradfahrern ist im Straßenverkehr menschliche Unachtsamkeit. Doch wovor fürchten sich Radfahrer am meisten? Eine Forsa-Studie stellt die größten Ängste heraus.

Die größte Gefahrenquelle für Fahrradfahrern ist im Straßenverkehr menschliche Unachtsamkeit. Doch wovor fürchten sich Radfahrer am meisten? Eine Forsa-Studie stellt die größten Ängste heraus.

In Kreuzberg ist eine Fahrradfahrerin mit einem Smart zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer am Kopf verletzt.

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg ist eine Radfahrerin am Montagabend schwer verletzt worden. Die 46-Jährige stieß gegen 20.50 Uhr auf der Kreuzung Fürbringer Straße/Zossener Straße mit einer 26 jahre alten Smart-Fahrerin zusammen, die auf der Zossener Straße in Richtung Blücherstraße unterwegs war.

Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin schwere Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis 22.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

