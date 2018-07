Polizisten nehmen drei Büro-Einbrecher fest

Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte die Männer in dem Gebäude in Mitte entdeckt. Die Polizei konnte sie noch am Tatort stellen.

Berlin. Drei Büro-Einbrecher sind in Berlin-Mitte noch noch am Tatort erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter des Wachschutzes die Männer in der Nacht zu Dienstag in einem abgeschlossenen Gebäude an der Chausseestraße. Er alarmierte daraufhin die Polizei.

Diese konnte die 27, 35 und 37 Jahre alten Einbrecher festnehmen. Auch Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Die Männer sind der Polizei bereits bekannt.

Mehr Polizeimeldungen:

Brandstifter zünden zwei Autos an

Mann bei Überfall auf Kaffeemaschinen-Geschäft verletzt

Feuer auf dem Gelände des "VEB Kühlautomat"

Großer Polizeieinsatz vor Diskothek am Alexanderplatz

( dpa )