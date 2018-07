Brandstifter haben zwei Fahrzeuge in Baumschulenweg angezündet

In Baumschulenweg sind zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Berlin-Treptow Brandstifter zünden zwei Autos an

Berlin. In der Nacht zu Dienstag hat es im Treptower Ortsteil Baumschulenweg gebrannt. Ein Kleintransporter ohne Kennzeichen und ein daneben geparkter Mercedes standen am Güldenhofer Ufer gegen 0.55 Uhr in Flammen. Sie wurden vollständig zerstört.

Da die Polizei von Brandstiftung ausgeht, ermittelt ein Fachkommissariat.

( BM )