Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Brandstifter zünden Autos an: In der Nacht zu Dienstag hat es im Treptower Ortsteil Baumschulenweg gebrannt. Ein Kleintransporter ohne Kennzeichen und ein daneben geparkter Mercedes standen am Güldenhofer Ufer gegen 0.55 Uhr in Flammen und wurden vollständig zerstört. Da die Polizei von Brandstiftung ausgeht, ermittelt ein Fachkommissariat.

Auf dem Geländes des ehemaligen "VEB Kühlautomat" brennt es

Foto: Morris Pudwell

Feuer auf dem Gelände des „VEB Kühlautomat“: Gegen 0.15 Uhr hat ein aufmerksamer Anwohner die Feuerwehr gerufen, weil er aus einem Gebäude des ehemaligen "VEB Kühlautomat Berlin" am Segelfliegerdamm im Treptower Ortsteil Johannisthal Flammen aus dem Dach schlagen sah. Die Feuerwehr musste mit einem Benzintrennschneider den Zugang öffnen, verlegte Schlauchmaterial und konnte dann erst die Löscharbeiten beginnen. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Verkehsmeldungen

Bus

X11: Umleitung zwischen Bolchener Straße und Bundesarchiv über Dahlemer Weg, Hochbaumstraße und Baseler Straße. Ersatzhaltestellen: Dahlemer Weg wird in die Sundgauer Straße verlegt; Hochbaumstraße/Carstennstraße sowie Baseler Straße/Finckensteinallee.

Staustellen

A 100 (Stadtring): Die Einrichtung der Baustelle auf der Rudolf-Wissell-Brücke kommt in eine weitere Phase. Ab 5 Uhr steht von der A 111 (Reinickendorf-Zubringer) kommend ab der AS Heckerdamm in Richtung AD Funkturm nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Ausfahrt der AS Spandau ist frei. Für Autofahrer, die aus Richtung Wedding kommen, ist ab der AS Jakob-Kaiser-Platz ebenfalls nur ein Fahrstreifen frei. Auf dieser Relation ist ein Abfahren an der AS Spandauer Damm nicht möglich. Die Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis 24.08.2018.

Wetter

Zwischen den Wolken kommt nur gelegentlich die Sonne zum Vorschein. Im Tagesverlauf gibt es hier und da kurze Regenschauer. Die Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest. Nachts kühlt sich die Luft auf 15 bis 13 Grad ab.

