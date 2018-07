Ohne Führerschein - Unfall bei Flucht vor Polizeikontrolle

Berlin. Bei einem schweren Unfall nahe der Berliner Stadtautobahn zwischen Neukölln und Tempelhof sind mehrere Menschen verletzt worden.

Die Polizei wollte laut dpa-Informationen am Montag den Fahrer eines Autos auf der Autobahn A 100 kontrollieren, weil der sein Handy benutzte. Der Mann floh mit seinem Wagen und verließ die Autobahn in Richtung Gradestraße. Dort geriet er mit dem Wagen in den Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Der flüchtende Fahrer hatte keinen Führerschein.

( BM/ dpa )