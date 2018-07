In Gropiusstadt ist ein 17-Jähriger am Montagvormittag von einem Bus erfasst worden. Er und der Fahrer mussten ins Krankenhaus.

Unfall In Neukölln: Jugendlicher von Bus erfasst

Berlin. In Gropiusstadt in Neukölln ist am Montagvormittag ein Jugendlicher von einem Bus erfasst worden. Insgesamt gab es fünf Verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, hat der 17-Jährige gegen 10.20 Uhr die Fahrbahn der Fritz-Erler-Allee betreten und wurde dabei von einem BVG-Bus der Linie M46 erfasst. Dieser fuhr in Richtung Johannisthaler Chaussee. Sowohl der Angefahrene als auch der 30 Jahre alte Fahrer mussten zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Ebenso verletzt wurden drei Fahrgäste, die sich selbst in ärztliche Behandlung begeben wollten.

Die Unfallstelle war aufgrund von Rettungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt. Verkehrsermittler der Polizeidirektion 5 führen aktuell die Untersuchungen.

( BM )