Wohnungsbrand in Kreuzberg - eine Person verletzt

In der Cuvrystraße in Kreuzberg hat am Montagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Berlin. In der Cuvrystraße in Kreuzberg hat es am Montagnachmittag in einem Wohnhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, hat offenbar eine Wohnung im zweiten Obergeschoss Feuer gefangen. Insgesamt sind 18 Einsatzkäfte vor Ort.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte mittlerweile wieder unter Kontrolle gebracht werden, aktuell wird das Gebäude noch mit einem Drucklüfter entraucht.

Die Cuvrystraße war kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen Wrangelstraße und Schlesische Straße gesperrt, ist jetzt aber wieder befahrbar.

