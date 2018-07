Volksverhetzende Sprüche metergroß auf Straße gesprüht

Unbekannte sprühten antimuslimische und antiziganistische Sprüche auf eine Straße in Adlershof (Archiv)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag mehrere Meter große Sprüche gegen Muslime und Roma auf eine Straße in Adlershof gesprüht.

Berlin. Am Sonntagabend haben Unbekannte eine Straße in Adlershof mit volksverhetzenden Worten besprüht, teilte die Polizei mit. Gegen 23 Uhr bemerkte die Besatzung eines Einsatzwagens die Sachbeschädigung auf der Fahrbahn an der Kreuzung Süßer Grund Ecke Radickestraße.

Bei Beschädigung handelt es sich um antimuslimische und antiziganistische Sätze. Die Schriftzüge haben Ausmaße von rund drei mal einen Meter und zwölf mal 0,5 Meter. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

( BM )