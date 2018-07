Der Mann hatte an der Turmstraße eine volle Bierflasche auf einen Einsatzwagen geschleudert. Nach kurzer Flucht wurde er festgenommen.

Festnahnme Mann wirft in Moabit Bierflasche auf Polizeiauto

Berlin. Nach dem Wurf einer gefüllen Bierflasche auf einen Einsatzwagen der Polizei am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr haben Polizisten einen 20-Jährigen festgenommen.

Der Mann war nach der Attacke an der Kreuzung Turm- und Beusselstraße zunächst geflüchtet. Er konnte aber kurz darauf gestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme kam der Mann wieder auf freien Fuß. Am Streifenwagen entstand ein Schaden an der Motorhaube.

( BM )